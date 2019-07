Losowanie EuroCup – potęgi czekają na Arkę

Już jutro (piątek) o 13:15 koszykarze Arki Gdynia poznają swoich rywali w tegorocznej edycji EuroCup. Zespół Przemysława Frasunkiewicza, tak jak przed rokiem, będzie losowany z ostatniego koszyka.

Arka Gdynia ponownie wystąpi w rozgrywkach EuroCup, czyli na zapleczu Euroligi. W poprzednim sezonie udało się zespołowi Przemysława Frasunkiewicza wygrać zaledwie jedno spotkanie. W tej edycji także należą do najsłabszych drużyn (głównie z uwagi na budżet) i są rozstawieni dopiero w ostatnim koszyku.

Zespoły zostały podzielone na 6 koszyków po 4 drużyny, według klubowego rankingu stworzonego w tym celu. Dwie drużyny z tego samego kraju nie mogą się ze sobą spotkać w fazie grupowej.

1. Koszyk: Promitheas Patras, Darussafaka Tekfen Stambuł, Unicaja Malaga, Lokomotiw Kubań Krasnodar

2. Koszyk: UNICS Kazań, Maccabi Rishon Lezion, Galatasaray Doga Sigirta Stambuł, Rytas Wilno

3. Koszyk: Buducnost Voli Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, Tofas Bursa, Ratiopharm Ulm

4. Koszyk: Morabanc Andorra, Joventut Badalona, EWE Baskets Oldenburg, Limoges CP

5. Koszyk: Partizan NIS Belgrad, Dolomiti Energia Trento, AS Monaco. Germani Brescia Leonessa

6. Koszyk: Nanterre 92, Umana Reyer Wenecja, Segafredo Virtus Bolonia, Arka Gdynia

Wybrana przez nas grupa marzeń dla Arki? Unicaja Malaga (Adam Waczyński w składzie), UNICS Kazań (Walerij Lichodiej w składzie), Tofas Bursa (rewanż za poprzedni sezon), Limoges CP (w poprzednim sezonie Arka pokonała u siebie Francuzów) i AS Monaco (Dee Bost w składzie).

Losowanie odbędzie się w piątek, 12 lipca, o godz. 13:15 w Barcelonie. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale Euroligi na YouTube.

GS