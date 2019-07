Losowanie Ligi Mistrzów – grupa marzeń dla Anwilu

Mistrzowie Polski celują w poprawę wyniku z poprzedniego sezonu i awans z grupy w Champions League. Dobre losowanie może w tym z pewnością pomóc. Jak widzimy grupę marzeń dla Anwilu?

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

W fazie grupowej Ligi Mistrzów zagrają 32 zespoły. Pewnych udziału są 24 kluby, kolejne 8 zostanie wyłonionych w eliminacjach, które składają się z dwóch rund. Z Polski w eliminacjach zagrają Legia Warszawa (od pierwszej) i Polski Cukier Toruń (od drugiej). O eliminacjach i potencjalnych przeciwnikach Legii przeczytasz TUTAJ >>.

Każda grupa składać się będzie z 8 zespołów. Podczas losowania 12 drużyn jest rozstawionych, a także dodatkowo istnieje reguła, dzięki której kluby z tego samego kraju nie mogą znaleźć się w jednej grupie. W jednej grupie znajdą się także maksymalnie 2 zespoły z eliminacji.

12 rozstawionych zespołów:

AEK Ateny (Grecja), Banvit Bandirma BK (Turcja), Besiktas Sompo Japan Stambuł (Turcja), Brose Bamberg (Niemcy), CEZ Nymburk (Czechy), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (Włochy), Filou Ostenda (Belgia), Hapoel Bank Yahav Jerozolima (Izrael), Iberostar Tenerife (Hiszpania), Neptunas Klaipeda (Litwa), PAOK Saloniki (Grecja), SIG Strasbourg (Francja)

12 nierozstawionych zespołów

Anwil Włoclawek (Polska), BAXI Manresa (Hiszpania), Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (Francja), Gaziantep (Turcja), Happy Casa Brindisi (Włochy), JDA Dijon (Francja), Peristeri Vikos Cola Ateny (Grecja), RASTA Vechta (Niemcy), Tecnyconta Saragossa (Hiszpania), Turk Telekom Ankara (Turcja), UNET Holon (Izrael), VEF Ryga (Łotwa)

To oznacza, że mistrzowie Polski w jednej grupie zagrają z 3 rozstawionymi zespołami i 2 nierozstawionymi + 2 z eliminacji (nie może to być Polski Cukier Toruń).









Grupa marzeń?

Pewne jest, że włocławianie pojadą w tej edycji do Turcji (4 zespoły). Idealnym scenariuszem wydaje się być możliwość rewanżu na Banvicie, z którym Anwil dwukrotnie przegrał w poprzedniej edycji, w tym raz po dogrywce.

Po 3 zespoły w fazie grupowej na pewno mają Hiszpanie (jeszcze jest San Pablo Burgos w eliminacjach), Francuzi i Grecy, więc prawdopodobieństwo trafienia na drużynę z tych krajów jest naprawdę duże. Do grupy marzeń proponujemy Iberostar Teneryfa (przyjemny turystycznie wyjazd dla kibiców + Tomasz Gielo) i Peristeri z Aten.

Zostaje więc jeden zespół rozstawiony i jeden nierozstawiony. Z uwagi na bliskość wyjazdów, a także relatywnie nie aż tak duży potencjał, w składzie wybieramy CEZ Nymburk. Z nierozstawionych dorzucamy VEF Ryga.

Z eliminacji, realistycznie i życzeniowo, stawiamy na Niemców – Telekom Basket Bonn i Lietkabelis z litewskiego Poniewieża, bo tam też dość łatwo byłoby kibicom pojechać.

Losowanie odbędzie się w Genewie w czwartek, 4 lipca, o 11:00. Stream z losowania będzie dostępny na oficjalnej stronie Basketball Champions League.

Grupa wyglądałaby więc tak:

Banvit Bandirma (Turcja)

Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

CEZ Nymburk (Czechy)

Anwil Włocławek (Polska)

Peristeri Vikos Cola (Grecja)

VEF Ryga (Łotwa)

Telekom Basket Bonn (Niemcy)

Lietkabelis (Litwa)

GS