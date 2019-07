Losowanie Ligi Mistrzów – znamy rywali Legii i Polskiego Cukru

Legia Warszawa w 1. rundzie eliminacji do Basketball Champions League zmierzy się z mistrzem Kosowa, Z Mobile Prisztina. Polski Cukier Toruń trafia na zwycięzcę pary Karhu (Finlandia – Smoki Mińsk)

Dardan Berisha powraca! Legia Warszawa zmierzy się w eliminacjach Ligi Mistrzów z mistrzem Kosowa – Z Mobile Prisztina. Pierwszy mecz na wyjeździe, rewanż na własnym parkiecie. Jeśli Legia awansuje dalej, o fazę grupową zagra z bardzo mocnym, rosyjskim Niżnym Nowogrodem.

Polski Cukier zacznie walkę w drugiej rundzie. Wpada na zwycięzcę pary Karhu (Finlandia) – Tsmoki Mińsk. Także zespół z Torunia zacznie od wyjazdu, rewanż zagra we własnej hali.

Pierwsza runda kwalifikacji, z udziałem Legii, odbędzie się (mecz i rewanż) 17 i 20 września.

Druga runda, z udziałem Polskiego Cukru i ewentualnie Legii – odbędzie się 26 i 29 września.

Sezon zasadniczy w fazie grupowej (pewny udział Anwilu) rozpocznie się 15 października.

PG