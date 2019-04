Losowanie mundialu powtórzone – oskarżenia wobec Chin!

Nie będzie polskiej grupy marzeń? Po zakulisowych protestach wielu federacji, FIBA zdecydowała o powtórzeniu losowania mistrzostw świata. Chinom zarzuca się manipulację!

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Ta sprawa brzydko pachniała na kilometr, nawet jeśli Polska miała z tego realną korzyść. Gospodarze mundialu, Chińczycy, na oczach całego świata wylosowali szokująco łatwą grupę, w której znaleźliśmy się także my.

Chiny, Wenezuela, Polska, Wybrzeże Kości Słoniowej to zestaw wręcz nieprawdopodobny, jak na turniej tej rangi. Pełne wyniki „losowania” są TUTAJ >>

Plotki narastały, aż doszło do wybuchu. Jak podaje serwis Sportando, na FIBA w tej sprawie naciskało wiele liczących się federacji. Zmowę milczenia przerwała Turcja, która jako pierwsza zabrała głos w tej sprawie. Trudno się dziwić – reprezentacja tego kraju została przez organizatorów arbitralnie wpisana do grupy ze Stanami Zjednoczonymi.

W liście do FIBA, prezydent Recep Erdogan zagroził bojkotem mistrzostw świata, jeśli nie dojdzie do powtórnego, transparentnego tym razem losowania. Natychmiast jego głos poparło wielu innych uczestników, zwłaszcza z Azji. Organizatorzy oraz FIBA – według nieoficjalnych informacji – ulegli i mają wkrótce opublikować komunikat o powtórzeniu losowania w najbliższym możliwym terminie.

Nie jest w tej chwili oczywiste, czy w całym procederze świadomie uczestniczył Kobe Bryant. Według nieoficjalnych informacji, gwiazdą powtórnego losowania ma być Stephon Marbury.

Przedstawiciele PZKosz znają sprawę i są właśnie w drodze do Chin. – Ostatnie miesiące w wykonaniu naszej kadry pokazały, że możemy poradzić sobie z każdym. Nie będziemy bać się żadnej grupy, nawet ze znacznie silniejszymi rywalami – powiedział PolskiKosz.pl jeden z prezesów, do którego udało nam się dodzwonić podczas międzylądowania w Kopenhadze. Nasz przedstawiciel zadeklarował, że także na powtórne losowanie założy swoją szczęśliwą, kraciastą marynarkę. Czy tym razem wylosujemy wymarzone USA?

RW

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>