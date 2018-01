Lou Williams szaleje – co za kwarta, mecz, styczeń!

27 punktów w trzeciej kwarcie w Oakland, 50 w całym spotkaniu z Warriors, średnio 33,2 punktu w styczniu, a do tego zwycięstwa Clippers, którzy walczą o play-off. Lou błyszczy.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Po szeregu kontuzji na początku sezonu Clippers zostali praktycznie przekreśleni, ale w tabeli Zachodu trzymają się mocno – w tej chwili mają bilans 19-21, zajmują dziewiąte miejsce i jakkolwiek by to nie zabrzmiało – mają szansę na play-off. W dużej mierze dzięki świetnej grze Lou Williamsa.

31-letni strzelec przyszedł do LA z Houston Rockets w wymianie za Chrisa Paula. Już pod koniec 2017 roku miewał bardzo dobre mecze – rzucił 42 punkty Lakers, trafił trójkę na zwycięstwo z Wizards, w Sylwestra zdobył 40 punktów w wygranym meczu z Hornets.

W styczniu odpalił już całkowicie, w pięciu spotkaniach rzucał kolejno 33, 26, 23, 34 i 50 punktów. Miał w tym okresie bardzo dobre 20/46 za trzy, zaliczył też 30 asyst. W 2018 roku jest trzecim strzelcem NBA – ma średnio 33,2 punktu, lepsi są tylko Stephen Curry (34,5) oraz DeMar DeRozan (33,4).

W środę Williams był znakomity w Oakland (125:106 dla Clippers). Poniżej jest świetna trzecia kwarta, w której rzucił 27 punktów oraz najlepsze akcje z całego spotkania: