Lou Williams – wielki rezerwowy Clippers na zwycięstwo! (WIDEO)

14 sezonów w lidze, najwięcej w historii punktów w roli rezerwowego, ale Lou Williams jeszcze nigdy w karierze nie trafił rzutu na wygraną równo z syreną. Aż do niedzielnego meczu z Brooklyn Nets.

To był koszmar, który koniec końców miał szczęśliwe zakończenie. Brooklyn Nets odrobili aż 10 punktów w zaledwie 57 sekund i doprowadzili do remisu 116-116 na nieco ponad pięć sekund przed końcem spotkania. Ale wtedy sprawy w swoje ręce wziął Lou Williams, który mimo asysty dwójki zawodników Nets zdecydował się na trudny rzut za trzy. I trafił, równo z syreną.

Był to pierwszy w karierze buzzer-beater Williamsa, który jest w NBA od 2005 roku. Być może dlatego 32-latek nie za bardzo wiedział w jaki sposób świętować, bo pobiegł po prostu w jeden z rogów boiska i stał tam z wyciągniętymi do góry rękoma. „Śmieją się ze mnie, że nie pokazuje żadnych emocji” – mówił bohater Clippers po meczu. Z drugiej strony, to nie pierwszy wielki rzut Williamsa.

„Jest niesamowity, po prostu niesamowity. Niczego się nie boi” – dodał szkoleniowiec drużyny z Los Angeles, która dzięki zwycięstwu jest coraz bliżej awansu do playoffs.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie doskonała gra Williamsa w tym sezonie – 32-latek po raz kolejny udowadnia, że jest jednym z najlepszych „szóstych graczy” w historii NBA. Przed tygodniem wyprzedził Della Curry’ego pod względem liczby punktów zdobytych w roli zmiennika, a w tym sezonie żaden inny rezerwowy nie ma tak wysokiej średniej punktów (20.4 na mecz).

Williams w niedzielę przeciwko Nets miał 25 oczek, trafiając osiem z 16 prób z gry (oraz wszystkie siedem rzutów wolnych) i jest na najlepszej drodze, by zdobyć trzecią w karierze nagrodę dla rezerwowego sezonu. Rozgrywający ma już statuetki za rozgrywki 2014/15 (w barwach Raptors) oraz 2017/18. Lata lecą, a cały czas trudno wskazać lepszego zmiennika w NBA niż Sweet Lou.

Tomek Kordylewski

