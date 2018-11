Lou Williams znów ratuje, Clippers znów wygrywają

Ostatnio stał się specjalistą od wielkich rzutów w końcówkach – Lou Williams pomógł Clippers odnieść już trzecie zwycięstwo w rzędu. Drużyna z LA wygrała z San Antonio Spurs 116:111.

Clippers nie tylko wygrywają (bilans 9-5), ale w dodatku robią z silnymi rywalami. Dopiero co pokonali Milwaukee i Golden State, zresztą w obu tych przypadkach kluczowe rzuty w końcówkach meczów także trafiał Lou Williams. Przeciwko Spurs trafił przełomową trójkę na 40 sekund przed końcem spotkania, a w całym meczu zdobył 23 punkty.

Goście z San Antonio walczyli dzielnie, w trakcie spotkania kilka razy odrabiali straty, sięgające już nawet 14 punktów. W końcówce Clippers okazali się jednak lepsi. DeMar DeRozan zaliczył świetny występ (34 punkty), ale tym razem bardzo w ataku zabrakło LaMarcusa Aldridge’a, który zanotował 16 zbiórek, ale trafił tylko 3 z 15 rzutów.

Ważna wiadomość dla polskich kibiców – Marcin Gortat ponownie zagrał w pierwszej piątce Clippers, a na ławce bez gry ostatnio przesiaduje Boban Marjanović. Nasz środkowy dostał 21 minut, miał 7 punktów, 7 zbiórek i 4 asysty.

– Wbrew temu, co ludzie gadają, jesteśmy naprawdę dobrą drużyną – mówił po zwycięstwie Lou Williams. Zobaczymy, przed Clippers teraz seria meczów wyjazdowych na Wschodzie, zaczynająca się w sobotę od pojedynku z Nets na Brooklynie.

