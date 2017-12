Lubelska ferajna czuje moc – seria zwycięstw Startu

Wygrana 78:72 z Polpharmą w Starogardzie jest już trzecią kolejną dla zespołu Davida Dedka. Bardzo dobry mecz rozegrał Marcin Dutkiewicz, który rzucił aż 23 punkty.

Trefl w Sopocie, Stelmet w Lublinie, Polpharma Starogardzie – to nie były ani wygrane przypadkowe, ani ze słabymi rywalami. Start najwyraźniej wchodzi na wyższy poziom i nie jest już zespołem, w którym grają tylko Amerykanie.

W sobotę w spotkaniu z Polpharmą bardzo dobrze wypadł Marcin Dutkiewicz, który rzucił rekordowe w tym sezonie 23 punkty i zaliczył już piąty kolejny mecz z dwucyfrowym dorobkiem. W Starogardzie skrzydłowy Startu trafił 7 z 12 rzutów z gry, miał 5/5 z wolnych i 5 zbiórek.

Ale nie tylko on zagrał dobrze – James Washington zdobył 21 punktów i miał 5 asyst, za 7 punktów i 3 asysty w 9 minut pochwalić można też jego zmiennika Michała Gospodarka. W tej sytuacji Startowi nie przeszkodziła trochę słabsza gra Chavaughna Lewisa (tylko 8 punktów, aż 6 strat).

Ale główną siłą Startu były w sobotę zbiórki – lublinianie wygrali je aż 42:27, zebrali aż 17 piłek w ataku!

Polpharma rozczarowała, przegrała już drugi mecz z rzędu (wcześniej z Asseco). Dla „Kociewskich Diabłów” najwięcej, ale tylko 13 punktów, zdobył Andrija Bojić.

