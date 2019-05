Lublinianin w Lublinie – Michael Gospodarek zostaje w Starcie

Pochodzący z Lublina rozgrywający spędzi kolejny rok w swoim rodzinnym mieście. Michael Gospodarek jest kolejnym graczem, z którym Start przedłuża współpracę na sezon 2019/2020.

Michael Gospodarek (28 lat, 186 cm) grę w ekstraklasie rozpoczynał w sezonie 2013/14, kiedy został zawodnikiem Kotwicy Kołobrzeg. Kolejne 3 lata spędził w Turowie Zgorzelec, gdzie miał także okazje założyć srebrny medal na szyję, choć jego rola w zespole była bardzo mała.

Od dwóch sezonów występuje w Lublinie, gdzie pełni rolę rezerwowego rozgrywającego. Rozgrywki 2018/19, które Start zakończył na 10. miejscu, były dla niego rekordowe pod względem liczby minut spędzanych na parkiecie.

W średnio 14 minut zdobywał 5 punktów, zbierał 1,8 piłki i rozdawał 1,7 asysty. Niestety ostatni sezon był sporym regresem jeśli chodzi o skuteczności. Michael trafiał za 3 punkty zaledwie z 25-procentową skutecznością, a w sumie z gry trafiał zaledwie 28,5% rzutów z gry, co jest drugim najgorszym wynikiem w sezonie (gorszy był tylko Filip Zegzuła, który w środę przedłużył kontrakt w Radomiu, więcej TUTAJ>>).

Przedłużenie kontraktu z Gospodarkiem wpisuje się w strategię budowy klubu z Lublina, który mocno stawia na kontynuacje pracy i stabilizację. Dopiero co nową umowę podpisał Mateusz Dziemba (więcej TUTAJ>>), a kontrakty ważne mają także Kacper Borowski i Wojciech Czerlonko.

Kontrakt z Michaelem podpisany został na rok z możliwością przedłużenia o kolejny.

