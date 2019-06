Łucznik z nowym kołczanem – Dariusz Wyka zostaje w Arce

Doświadczony gracz, który wciąż robi postępy. Dariusz Wyka, silny skrzydłowy od dwóch sezonów grający w Gdyni, przedłużył kontrakt i pozostanie w Arce także na najbliższe rozgrywki.

Dariusz Wyka (28 lat, 209 cm) był jednym z tych polskich zawodników, którzy obronili się także w Arce w nowej wersji, już bogatej i z zagranicznymi gwiazdami. W ubiegłym sezonie spędzał na boisku średnio ponad 16 minut, notował 6.4 punktu, 4.3 zbiórki oraz 0.7 bloku na mecz.

Mobilny podkoszowy przez Przemysława Frasunkiewicza ustawiany jest zwykle daleko od kosza, chętnie rzuca z dystansu – w sezonie trafił 33.3 % trójek. Jego forma została dostrzeżona także poza klubem – dostał nawet szansę debiutu w reprezentacji Polski, podczas niedawnych eliminacji do mistrzostw świata.

Arka w ostatnich dniach skupiła się na budowaniu formacji podkoszowej. Także dziś poinformowano o transferze Adama Hrycaniuka (czytaj tutaj>>), do Gdyni z Lublina przeniósł się Devonte Upson (tutaj>>). O sile zespołu z Gdyni raczej znów decydować będą strzelcy z obwodu, czekamy zatem na kontrakty potencjalnych gwiazd.

RW

