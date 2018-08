Luis Montero zwolniony – Anwil szuka lidera

Miał być następcą Ivana Almeidy, ale we Włocławku nie zagrał ani jednego spotkania. Anwil rozwiązał kontrakt z Luisem Montero i szuka jego następcy.

O faktycznych przyczynach rozwiązania umowy przez Anwil krąży kilka barwnych plotek, ale nie udało nam się wiarygodnie potwierdzić żadnej z wersji. Jak wynika z komunikatu, klub podjął decyzję jednostronnie, czyli można się domyślać, iż rozstanie następuje wbrew woli zawodnika i jego agenta.

Luis Montero, Dominikanin ma koncie kilkanaście występów w NBA (Portland), sporo grywał też w G-League. To miał być jego debiut na europejskich parkietach. Jak widać – trzeba będzie go odłożyć.

Oficjalny komunikat klubu z Włocławka:

Informujemy, iż w czwartek kontrakt z zawodnikiem Luisem Davidem Montero został jednostronnie rozwiązany przez Klub Koszykówki Włocławek.

Dominikańczyk nie przeszedł testów medycznych, więc klub skorzystał z przysługujących mu zapisów w umowie. Zawodnik nie będzie reprezentował barw Anwilu Włocławek w sezonie 2018/19.

