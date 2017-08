Luka Doncić coraz lepszy – jak go zatrzymać?!

14, 18, 20, 27 – to zdobycze punktowe 18-letniego Luki Doncicia w dotychczasowych sparingach. Z jego Słowenią zaczniemy EuroBasket, mecz już 31 sierpnia.

Luka Doncić, mierzący 201 cm wzrostu potężny talent, który określany jest nawet jako połączenie Kukoca, Bodirogi, Petrovicia i Teodosicia, po bardzo dobrym sezonie w Realu Madryt (7,8 punktu, 4,4 zbiórki, 4,2 asysty w Eurolidze), zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Słowenii i robi furorę.

Z meczu na mecz gra lepiej. Zaczął od 14 punktów, 6 zbiórek i 4 asyst w 12 minut przeciwko – no dobra, tu szału nie było – akademicką reprezentacją Rosji. Potem miał 18 punktów, 9 zbiórek i 2 asysty przeciwko Węgrom, następnie uzyskał 20 punktów, 8 zbiórek, 2 asysty, 2 przechwyty i 2 bloki z Czechami. Słoweńcy wszystkie te mecze wygrali.

Natomiast w sobotę Doncić świetnie wypadł przeciwko Chorwacji, w najtrudniejszym jak dotąd sparingu swojej kadry – Słoweńcy (bez Anthony’ego Randolpha) przegrali 81:85, ale nastolatek zdobył aż 27 punktów, miał 8 zbiórek i 5 asyst. Trafił 10 z 13 rzutów z gry, w tym 6 z 8 za trzy.

31 sierpnia, za niespełna trzy tygodnie, Doncić może być naszą zmorą w meczu otwarcia EuroBasketu, na który Polacy szykują się z mocnym postanowieniem sprawienia niespodzianki – wygrana mogłaby ustawić rywalizację w grupie A i znacznie ułatwić drogę do awansu.

Tylko jak pilnować Doncicia? Świetny nastolatek formalnie jest w kadrze czwórką, choć grywa jak jedynka, dwójka lub trójka. Teoretycznie w wyjściowej formacji pilnować mógłby go Aaron Cel, który jednak do najlepszych obwodowych obrońców nie należy.

W polskiej kadrze są nimi Przemysław Zamojski, Mateusz Ponitka, A.J. Slaughter i Michał Sokołowski – każdy z nich jest od Słoweńca dużo niższy, a poza tym do pilnowania pozostaje jeszcze Goran Dragić, który przy Donciciu może zmieniać się jeszcze bardziej w rzucającego.

Będzie ciężko.

