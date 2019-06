Luka Doncić debiutantem roku – szturmem bierze NBA

Aż 98 ze 100 głosujących wskazało Lukę Doncicia na najlepszego debiutanta minionego sezonu. Słoweniec jest jedynym graczem obok Oscara Robertsona, który jako rookie zanotował średnio przynajmniej 21 punktów, 7 zbiórek i 6 asyst.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Luka Doncić dość szybko udowodnił wszystkim niedowiarkom, którzy bagatelizowali jego dokonania w Europie, że jest przyszłą gwiazdą NBA. Sezon zakończył z linijką 21,2 punktu, 7,8 zbiórki i 6 asyst. Takie statystyki wykręcał w debiutanckim sezonie tylko legendarny Oscar Robertson.

Doncić w sezonie wygrał wszystkie nagrody na najlepszego debiutanta miesiąca w Konferencji Zachodniej, jednak aż tak duża dominacja w głosowaniu jest małym zaskoczeniem. Aż 98 ze 100 głosujących umieściło Lukę na pierwszym miejscu.

Wybrany z trzecim numerem draftu Słoweniec o nagrodę Rookie of The Year rywalizował przede wszystkim z Trae Youngiem z Atlanta Hawks, który skończył w głosowaniu na drugim miejscu. Na trzecim znalazł się Deandre Ayton z Phoenix Suns.

Young, zwłaszcza pod koniec sezonu, pokazał się z bardzo dobrej strony i wydawało się, że mocniej zagrozi Donciciowi. Rozgrywający Hawks skończył sezon ze średnimi na poziomie 19,1 punktu i 8,1 asysty.

Luka jest dopiero drugim Europejczykiem, który wygrał nagrodę Rookie of The Year. W 2002 roku tę nagrodę zgarnął Pau Gasol.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>