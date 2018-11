Luka Doncić gra jak z nut – co za sezon debiutanta!

Tym razem 24 punkty i 6 zbiórek Słoweńca nie wystarczyło do wygranej Mavericks z Utah Jazz (102:117). Luka Doncić mecz po meczu potwierdza jednak, jak doskonałym graczem NBA może być.

Debiutant ze Słowenii w ostatnią noc zdobył 24 punkty, miał 6 zbiórek i 2 asysty. Trafił 7 z 14 rzutów w meczu (50%), w tym 3/4 z dystansu oraz perfekcyjne 7/7 z wolnych. Wypada zauważyć, że miał też 5 strat, które w tym meczu były prawdziwą zmorą (łącznie 24) zespołu z Dallas.

Po 11 meczach Luki Doncicia w Dallas wszyscy mówią już jednak głośno, że nie tylko 19-latek nie zawodzi oczekiwań, ale wręcz wypada dużo lepiej, niż się można było spodziewać. Jego dotychczasowe średnie na poziomie 20.2 punktów, 6.5 zbiórki oraz 4.2 asysty na mecz to wynik lepszy od wielu legend NBA, gdy te zaczynały swoje kariery w lidze.

Luka zadziwia nie tylko dojrzałością i wszechstronnością w grze, ale także tym, że po prostu od początku trafia. Ma skuteczność ponad 47% z gry oraz 40% za 3 punkty. Zobaczcie, jak radził sobie przeciwko Utah Jazz:

