Luka Doncić i jego cuda – triple double w 22 minuty!

Co ten chłopak jeszcze wymyśli? W meczu ligi hiszpańskiej Realu Madryt z Betisem Sevilla, 19-latek ze Słowenii zanotował 17 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst. To pierwszy taki wyczyn w ACB od 11 lat.

Prowadzący w tabeli ligi hiszpańskiej Real wygrał czwartkowe spotkanie w Madrycie 104:89, a niekwestionowaną gwiazdą wieczoru był Luka Doncić. Jeden z kandydatów do numeru 1 w najbliższym drafcie NBA, zaliczył swoje pierwsze w karierze triple – double.

Do swojego wyczynu Słoweniec potrzebował zaledwie 22:34 na parkiecie. Nie pomylił się w tym czasie ani razu. Trafił perfekcyjne 4/4 z gry (w tym 3/3 z dystansu) oraz 6/6 z wolnych. Miał 10 zbiórek, 10 asyst i wymusił 7 przewinień. Eval 42! Pełne statystyki z meczu są TUTAJ.

To dopiero siódme triple – double w historii ligi ACB. Poprzedni taki wyczyn zaliczył Fran Vasquez w 2007 roku. Jako gracz Barcelony w spotkaniu z Valladolid miał 11 punktów, 10 zbiórek i 12… bloków. Też nieźle.

Statystyki statystykami, ale zobaczcie sami, jak wczoraj grał Luka – wielka przyjemność patrzeć, jak Doncić się rusza:

