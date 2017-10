Luka Doncić już bije rekordy – blask złotego chłopaka

27 punktów i świetna gra przeciwko Anadolu Efes w Stambule – Real wygrał inauguracyjny mecz Euroligi 88:74, a jego nastoletnia gwiazda znów zachwyciła.

Dotychczas w swojej krótkiej, acz szalenie intensywnej karierze, Luka Doncić rzucał w Eurolidze kilka razy po 17 punktów, teraz – opromieniony złotem z EuroBasketu – zaczął sezon od 27.

18-letni Słoweniec pokazał wiele akcji ze swojego repertuaru – trójki po koźle w tył, wejścia zakończone ściąganiem obrońców i asystami, trudne rzuty w tłoku. Doncić grał przez niespełna 27 minut, miał 9/14 z gry i 6/7 z wolnych.

Real wygrał pewnie, choć gospodarze po przerwie gonili za sprawą skutecznej gry Erricka McColluma (26 punktów) i Ricky’ego Ledo (17). W Realu obok Doncicia wyróżniał się Gustavo Ayon (16 punktów i 10 zbiórek).

Madrytczyków czeka teraz wielki rewanż za ostatni finał ACB – w niedzielę zagrają na wyjeździe z Valencią, która wiosną ich pokonała i zdobyła mistrzostwo.

