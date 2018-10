Luka Doncić już czaruje – doskonały mecz z Wolves (WIDEO)

Aż 26 punktów w zaledwie drugim meczu w NBA słoweńskiego debiutanta. Luka Doncić szybko pokazał na co go stać, a jego Dallas Maverics pokonali Timberwolves 140:136.

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

Na pierwsze mecze Luki Doncicia w NBA patrzy cały koszykarski świat i póki co, 19-letni Słoweniec nie zawodzi. W niedzielnym meczu z Wolves (statystyki TUTAJ>>) rookie z Dallas zanotował 26 punktów, 6 zbiórek, 3 asysty i 2 przechwyty.

Zobaczcie, jak to wyglądało!

