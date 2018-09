Luka Doncić już zachwyca – udany debiut w Mavs (WIDEO)

Najbardziej wyczekiwany rookie ostatnich lat w pierwszym meczu preseason nie zawiódł oczekiwań. Były efektowne akcje i punkty Słoweńca w spotkaniu z chińskim Bejing Ducks.

Chińska drużyna z Pekinu nie była w Dallas godnym rywalem dla zespołu z NBA (skończyło się pogromem 63:116), ale w meczach przedsezonowych i tak nie chodzi o wynik. Kibice Mavs chcieli ujrzeć Lukę Doncicia i po jego pierwszym spotkaniu mogli być zadowoleni.

Wybrany z numerem 3 w drafcie Słoweniec spędził na boisku 30 minut, zanotował 16 punktów, 6 zbiórek, 2 asysty i aż 3 bloki. I przynajmniej kilka razy, niebanalnymi zagraniami pokazał, jak wielki drzemie w nim talent. Zobaczcie zresztą sami:

