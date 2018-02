Luka Doncić – naprawdę wciąż jest nastolatkiem

Największy talent europejskiego basketu kończy dziś 19 lat i już teraz jest podporą Realu Madryt oraz reprezentacji Słowenii. Na najlepszy urodzinowy prezent prawdopodobnie poczeka do czerwca – do dnia draftu.

Tego niesamowitego chłopaka znają już oczywiście wszyscy, ale i tak nie przestają się dziwić. Nawet Amerykanie, którzy jeszcze przed tym sezonem pisali zwykle o miejscu w pierwszej trójce draftu, ale bez jakiegoś przekonania. Teraz już raczej nikt nie ma wątpliwości, że Luka Doncić do NBA powędruje z numerem 1. Nawet jeśli Real Madryt jakimś wagonem złota spróbuje jeszcze przesunąć w czasie same przenosiny za Ocean.

To był niesamowity rok dla nastolatka ze Słowenii. Latem było zdobycie mistrzostwa Europy z reprezentacją, gdzie obok Gorana Dragicia, był jednym z liderów drużyny. W turnieju notował średnie na poziomie 14.3 punktu, 8.1 zbiórki i 3.6 asysty, a przede wszystkim grał z mądrością i cwaniactwem godnym weterana. Zasłużenie został wybrany do pierwszej piątki turnieju.

Obecny sezon? Znów spodziewano się bardzo dobrej gry, ale i tak potrafił zaskoczyć tym, jak olbrzymie robi nadal postępy. Całkiem poważnie jest rozpatrywany w gronie kandydatów do tytułu MVP całej Euroligi. Real jest w ścisłej czołówce tabeli, a on notuje najlepsze w drużynie 17.2 punktu. Dodaje 5.2 zbiórki i 4.6 asysty, trafia 60% rzutów za 2 punkty i 33% trójek.

W klasyfikacji punktów rankingowych jest wyraźnie najlepszy w całych rozgrywkach – przed takimi gwiazdami, jak Aleksy Szwied, czy Nando De Colo. Liderem zespołu jest również w lidze hiszpańskiej.

Dziś ma 19 lat, a jego akcje można to oglądać w nieskończoność. Jak będzie grał w wieku 22 lat? Jak w wieku 25?

