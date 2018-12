Luka Doncić nie zwalnia – pobił rekord asyst (WIDEO)

W poprzednim meczu 28 punktów, a teraz 23 punkty i najlepsze w karierze 12 asyst. Luka Doncić zachwyca niemal w każdym spotkaniu, choć tym razem Mavs przegrali – 118:126 z Denver Nuggets.

Kolekcja Mitchell & Ness – NBA za jakim tęsknisz! >>

To jest jego sezon! W ostatnią noc Luka Doncić imponował przeglądem parkietu i boiskową inteligencją, notując aż 12 asyst, najlepsze w jego pierwszym sezonie w NBA. Zdobył też 23 punkty i miał 6 zbiórek. Pokazał też kilka swoich firmowych „stepbacków„. Statystyki z meczu TUTAJ >>

Korespondencyjny pojedynek Europejczyków wygrał tym razem Nikola Jokić (32 punkty, 16 zbiórek), ale Luka i jego kibice mają powody do zadowolenia. Mavs walczą o playoyffy (chwilowo na 9. miejscu Zachodu), a Słoweniec swoją grą spowodował, że w zasadzie zapomniano już niepotrzebnych o dyskusjach, kto mógłby być debiutantem roku. Zobaczycie, jak grał przeciwko Nuggets:

