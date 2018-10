Luka Doncić show – co ten chłopak wyprawia! (WIDEO)

To będzie niezwykły sezon debiutanta ze Słowenii. W meczu preseason z Charlotte Hornets, Luka Doncić pokazywał niesamowite zagrania, za które uwielbiają go fani: efektownie podawał, mijał, trafiał z dystansu, bawił się z rywalami, jakby był już weteranem w NBA.

W całym spotkaniu, które Mavs przegrali 118:123, Luka Doncić zanotował 18 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty i 3 przechwyty. Jednak nie o statystyki w meczu przedsezonowym nam chodzi, ale rzeczy, które wyczyniał na parkiecie. Zobaczcie zresztą sami:

Luka Doncic is different 😤😤 pic.twitter.com/IIr0MfmAZm — NBA Inside Stuff (@NBAInside_Stuff) October 13, 2018

