Luka Doncić świetny na jedynce – Celtics pokonani (WIDEO)

Bez problemu poradził sobie w roli rozgrywającego i pobił historyczny rekord debiutantów. Luka Doncić kontynuuje wspaniały początek kariery, a Mavs wygrali z Celtics 113:104.

Luka Doncić zwykle grywa jako niski skrzydłowy, ale tym razem musiał być rozgrywającym Mavs, ponieważ urazu doznał Dennis Smith jr. I Słoweniec wywiązał się z tej roli znakomicie – zanotował 15 punktów i 8 asyst, trafił przy okazji 3/4 z dystansu. Przy jednej z trójek, w ostatniej sekundzie akcji, w efektowny sposób ograł Kyriego Irvinga – zobaczycie to na wideo poniżej.

Wygrany mecz przeciwko Celtics był 18. występem Doncicia w NBA i przy okazji 18., w którym zdobył przynajmniej 10 punktów. Takieg startu w lidze nie miał wcześniej żaden debiutant w historii, z Michaelem Jordanem czy LeBronem Jamesem włącznie. Dirk Nowitzki notował dwucyfrowe zdobycze punktowe w 17 swoich występach.

