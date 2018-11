Luka Doncić szaleje – Mavs wciąż wygrywają! (WIDEO)

Niezwykły debiutant ze Słowenii nie przestaje zachwycać, a drużyna z Dallas, niedoceniana przed sezonem, wygrała właśnie 8 z 10 ostatnich meczów. Tym razem rozbici zostali (128:108) Houston Rockets.

„Nie do wiary!” – aż chce się mówić, oglądając kolejne – dzisiejsze – urywki z ostatniego występu Luki Doncicia. Jest niemal wszystko – niezwykła trójka z rogu ponad, ośmieszonym wręcz, Jamesem Hardenem, efektownym wsad, a nawet buzzer beater niemal z połowy boiska, na koniec I połowy. Coraz trudniej sobie wyobrazić, że ktoś mógłby odebrać Luce nagrodę dla najlepszego debiutanta roku.

Oczy kibiców zwrócone są na Doncicia, ale Mavericks jako zespół zaczęli grać naprawdę dobrze. Nikt w nich nie wierzył przed sezonem, a po wygraniu 8 z 10 ostatnich meczów mają już bilans 10-9 i są ósmym miejscu Zachodu, które dawałoby awans do playoff. Spore, pozytywne zaskoczenie.

Rockets, którzy mają problemy grając bez Chrisa Paula, nie wystarczył tym razem doskonały mecz Jamesa Hardena, który zanotował efektowne triple double z 25 punktami, 11 zbiórkami i aż 17 asystami. Drużyna z Houston ma już serię 4 porażek i wypadła z pierwszej dziesiątki w konferencji.

