Luka Doncić szaleje – piąte triple double w sezonie! (WIDEO)

Luka Doncić zdobył 29 punktów, zebrał 13 piłek i rozdał 10 asyst w przegranym po dogrywce meczu z New Orleans Pelicans 125:129. To już piąte triple double Słoweńca, co jest rekordem Mavericks jeśli chodzi o pierwszoroczniaków.

Luka Doncić spędził na parkiecie 39 minut w spotkaniu z dogrywką przeciwko New Orleans Pelicans, przegranym ostatecznie przez Dallas 125:129. Młody Słoweniec zdobył w tym czasie 29 punktów, zebrał 13 piłek i rozdał 10 asyst.

To piąte triple double w tym sezonie Doncicia. Jest to rekord jeśli chodzi o liczbę potrójnych zdobyczy pierwszoroczniaka w barwach Mavericks.

Doncić w całej NBA jest na 7. miejscu w wykręconych triple double w tym sezonie. Tyle samo co on ma ich Giannis Antetokounmpo, tylko o jedno więcej ma James Harden, a o dwa LeBron James. Na 1. miejscu w tej klasyfikacji jest Russell Westbrook, z aż 27 triple double w tym sezonie.

Luka aktualnie ma średnie na poziomie 21,1 punktu, 5,8 asysty i 7,5 zbiórki. Dla porównania, poprzedni sezon w barwach Realu Madryt zakończył z 14 punktami na mecz, ponad 5 zbiórkami i 4,5 asysty.

Mavs grają w tym sezonie już o nic, ale już sam Luka Doncić cały czas jest faworytem w wyścigu po nagrodę Rookie of The Year, dla najlepszego pierwszoroczniaka. Po piętach depcze mu Trae Young, który w ostatnich tygodniach grał naprawdę dobrze i skutecznie.

