Luka Doncić z rekordem – co mecz to lepiej! (WIDEO)

Aż 31 punktów zdobył debiutant ze Słowenii w meczu Dallas Mavericks z San Antonio Spurs (108:113, po dogrywce). To najlepszy dotychczasowy występ Luki Doncicia w NBA.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Meczu w San Antonio nie udało się ostatecznie wygrać, ale Luka Doncić znów zachwycał umiejętnościami i wszechstronnością. W spotkaniu zanotował 31 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty, trafił świetne 4/6 z dystansu.

W dotychczasowy sezonie, po 7 występach w NBA, Luka ma średnie na poziomie 20.4 punktu, 6.4 zbiórki oraz 4 asyst. Trafia 43% rzutów z gry i 39 % za 3 punkty. Zobaczcie, jak trafiał przeciwko San Antonio Spurs!

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>