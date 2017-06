Łukasz Diduszko w Szczecinie – Wilki wrócą do obrony

King Szczecin w transferach z Polpharmy nie ograniczył się jedynie do trenera Mindaugasa Budzinauskasa. W sobotę klub ogłosił podpisanie umowy z doświadczonym polskim skrzydłowym, Łukaszem Diduszką.

W trakcie dwóch poprzednich sezonów, pod wodzą Marka Łukomskiego, zespół ze Szczecina uchodził za drużynę nastawioną przede wszystkim na grę w ataku. Trenerzy Wilków starali się temu zaprzeczać, mówiąc raczej o szybkim tempie gry i wykorzystywaniu pierwszych okazji do rzutu.

Zatrudnienie Mindaugasa Budzinauskasa, uchodzącego raczej za szkoleniowca preferującego mocną obronę i wolniejsze tempo, to spore przeorientowanie taktyki i potwierdzenie budowy całkiem nowego, innego zespołu.

31-letni Łukasz Diduszko, z doświadczeniami z wielu już klubów ekstraklasy, to zawodnik solidny, ceniony zwłaszcza za zaangażowanie w obronie, dobrze zbierający i mimo tylko 196 cm wzrostu, radzący sobie na poziomie PLK na pozycji silnego skrzydłowego.

W Polpharmie starszy z braci Diduszków (młodszy gra w Toruniu) grał przez ostatnie 2 sezony. W zakończonych niedawno rozgrywkach notował średnio 7.6 pkt., 6.3 zbiórki i 1.2 przechwytu na mecz. Trafiał niebyt okazałe 38.6% rzutów z gry, a niemal co druga jego próba była rzutem za 3 punkty. Na punkty zamienił 31.5% z nich (34/108).

RW