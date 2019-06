Łukasz Diduszko w Gliwicach – czas na obronę w GTK

Grający przez ostatnie dwa sezony w Kingu Szczecin Łukasz Diduszko związał się z GTK umową na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny. Występujący najczęściej na pozycji silnego skrzydłowego Polak może się pochwalić najlepszą skutecznością w rzutach z dystansu w lidze w sezonie 2019/20 – 48,6%.

Łukasz Diduszko (33 lata, 196 cm) jest zawodnikiem – definicją boiskowego walczaka i pracusia. Od 4 lat gra na równym, dobrym poziomie. W kończącym się właśnie sezonie, w barwach Kinga Szczecin, notował średnio 7 punktów i 4,2 zbiórki.

To był drugi rok Łukasza w Szczecinie. Wcześniej przez 2 lata grał w Polpharmie Starogard Gdański, a także w Lublinie, Kołobrzegu, Jarosławiu i Koszalinie. Ma za sobą także grę w pierwszej lidze dla zespołów z Wrocławia (WKK i Śląsk).

Choć warunki fizyczne predysponują go do gry raczej jako trójka, to Łukasz od kilku lat już zdecydowanie lepiej czuje się na pozycji numer 4. Z każdym sezonem poprawia rzut za 3 punkty, a skuteczność z dystansu w sezonie 2018/19 to aż 48,6%! To najlepszy wynik w lidze.

Diduszko przynajmniej kolejne 2 sezony spędzi w Gliwicach (kontrakt 2+1), gdzie prawdopodobnie będzie jednym z najbardziej doświadczonych Polaków. Transfer Łukasza jest pierwszym ruchem kadrowym GTK.

