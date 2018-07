Łukasz Kolenda wybrany MVP turnieju w Sofii

Rozgrywający młodzieżowej reprezentacji Polski, która wygrała rywalizację w Dywizji B, został oficjalnie wybrany najlepszym graczem turnieju. Także środkowy Adrian Bogucki znalazł się w najlepszej piątce.

W niedzielę wieczorem Polska U20 w meczu finałowym w świetnym stylu pokonała Słowenię (relacja TUTAJ>>). Zajmując pierwsze miejsce w turnieju z bilansem 7-0, pewnie awansowaliśmy do rozgrywek Dywizji A. Naszych zawodników doceniono też indywidualnie.

Rozgrywający kadry Łukasz Kolenda (1999 r., 196 cm), został uznany MVP całej imprezy. Zawodnik Trefla Sopot w finałowym spotkaniu zdobył 19 punktów i miał 4 asysty, trafił bardzo dobre 5/8 z dystansu. To jego trójki w drugiej połowie zdecydowały, że Polska zbudowała kluczową, ok. 10-punktową przewagę.

W całym turnieju Kolenda notował średnie na poziomie 17.1 punktu, 4 zbiórek oraz 3.6 asysty na mecz. Trafiał 42% rzutów za 3 punkty i 73% wolnych. Od początku budził też największe zainteresowanie międzynarodowych skautów, zbierając wiele bardzo pozytywnych recenzji.

24 PTS for 18-year-old Polish PG Lukasz Kolenda against Georgia at the U20 Bs last night. Made some huge plays down the stretch. Finished only 5-of-16 from the field but drew 10 fouls and shot 19 FTs in 33 MIN. Aggressive 6'1 PG with a lot of confidence and skill. pic.twitter.com/cE7406zj68

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) July 14, 2018