Łukasz Koszarek: W finale najważniejszy będzie Kyrie

– Stawiam na Warriors, na wynik 4-2. Ale po takim słabym play-off ciężko wyczuć, kto będzie faworytem, bo żaden z finalistów nie musiał na razie grać na 100 proc. – mówi kapitan Stelmetu Zielona Góra.

Łukasz Koszarek i jego zespół szykują się na finał PLK z Polskim Cukrem Toruń, rywalizacja zaczyna się w czwartek, tuż przed startem ostatecznej rozgrywki o mistrzostwo za oceanem. „Koszar” oczywiście się NBA interesuje, dobre mecze ogląda na żywo w nocy, na inne spogląda z odtworzenia.

Jego typ na finał? – Szczerze powiem, że trochę nie wiem, czego się spodziewać. Po takich słabych play-off ciężko wyczuć, kto będzie faworytem, bo żaden z finalistów nie musiał grać na 100 proc.

– Myślę, że po jednym, dwóch meczach będziemy mądrzejsi, zobaczymy, kto w jakiej jest formie na tle silnego rywala. Ale jakbym miał teraz typować, to stawiałbym 4-2 dla Warriors.

– Uważam, że najważniejszą postacią w finale może być Kyrie Irving, bo Warriors mogą mieć problemy z jego zatrzymaniem. Teoretycznie może mu ustać w obronie Klay, ale teoretycznie i raczej nie w każdej akcji. Jeśli Kyrie będzie miał mecze z 30, 40 punktami, to Cavs będą mieli dużą szansę.

Co z obroną przeciwko świetnemu w play-off LeBronowi? – Warriors mogą wystawić przeciwko niemu Duranta lub Greena, mogą też przejmować go po każdej zasłonie, mogą znaleźć sposób, by go ograniczyć. Wydaje mi się, że to z Irvingiem może być im trudniej – uważa Łukasz Koszarek.

ŁC