Łukasz Koszarek – w Stelmecie do emerytury

Kapitan mistrza Polski podpisze w czwartek nowy kontrakt z klubem – w Zielonej Górze będzie grał do czerwca 2020 roku.

W tej chwili 32-letni Łukasz Koszarek ma ze Stelmetem umowę, która obowiązuje do końca sezonu 2017/18. Ale już wiadomo, że w Zielonej Górze zostanie na dłużej.

Nowy kontrakt, który kapitan drużyny i reprezentant Polski podpisze w czwartek, będzie przedłużeniem obecnego o dwa lata. Cała umowa Koszarka ze Stelmetem wygaśnie dopiero w czerwcu 2020 roku, gdy koszykarz będzie miał 36 lat.

Koszarek gra w Stelmecie już blisko cztery lata, do Zielonej Góry przeszedł z Gdyni w trakcie sezonu 2012/13. Pierwszy kontrakt podpisał w marcu 2013 roku, a potem zdobył z klubem trzy tytuły mistrza Polski i jeden srebrny medal.

W tym sezonie najlepszy polski rozgrywający w XXI wieku, w 12 meczach PLK zdobywał średnio po 9,3 punktu oraz 5,1 asysty. W 10 spotkaniach Ligi Mistrzów Koszarek notował niemal identyczne 9,2 punktu oraz 5,1 asysty.

ŁC