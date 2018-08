Łukasz Majewski – dziesiąty element w Ostrowie

Polski weteran w Stali jeszcze przez jeden sezon. Łukasz Majewski, zgodnie z powszechnymi przewidywaniami, uzupełnił skład nowej ekipy Wojciecha Kamińskiego. W Ostrowie mają już 10 zawodników.

Łukasz Majewski (35 lat, 199 cm) zostaje na kolejny sezon Energa Basket Ligi w BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Często, aż w 21 spotkaniach, wychodził w pierwszej piątce zespołu, ale jest już raczej graczem dalszego planu, mającym dać impuls drużynie celną trójką, wymuszeniem faulu, etc.

W minionych rozgrywkach skrzydłowy zdobywał średnio 3,1 punktu i 2,2 zbiórki na mecz, spędzał na boisku po niecałe 15 minut, trafiał 38.5 % rzutów z gry. Ze Stalą wywalczył ostatnio brązowy i srebrny medal w PLK.

Majewski grał także w zespole z Ostrowa Wlkp. w rozgrywkach 2008/2009. W przeszłości skrzydłowy występował również w ekipach z Jarosławia, Starogardu Gdańskiego, Włocławka, Radomia i Szczecina.

W sezonie 2018/19 w Stali zagrają zatem: Michał Chyliński, Przemysław Żołnierewicz, Witalij Kowalenko, Michał Nowakowski, Dominik Grudziński, Michał Kierlewicz, Łukasz Majewski oraz Danilo Tasić, Shawn King i Mike Scott. Klub z Ostrowa poszukuje jeszcze 2 graczy, ich nazwiska mają być znane w ciągu najbliższych dni.

