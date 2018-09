Luol Deng odchodzi – Lakers mają kupę forsy

Wykupienie kontraktu oznacza, że Sudańczyk będzie mógł poszukać klubu, który znów na niego postawi. Przede wszystkim zaś otwiera większe możliwości przed Lakers – zespół z LA będzie za rok stać na każdego zawodnika z rynku.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Luol Deng (33 lata, 206 cm) porozumiał się w wreszcie z Los Angeles Lakers w sprawie wykupienia kontraktu wartego 36 milionów dolarów za kolejne 2 sezony gry. Najważniejszy efekt tej decyzji dla nowej drużyny LeBrona Jamesa jest taki, że znacznie poprawia to jej możliwości finansowe w perspektywie następnego okresu transferowego.

Dokąd zakładano wolne środki w wysokości ok. 25 milionów dolarów na sezon, a po „uwolnieniu” Denga będzie to aż 36-38 milionów, pozwalające zatrudnić dowolnego gracza z ligi z maksymalnym kontraktem. Kogoś, kto pomoże LBJ-owi wygrać kolejne tytuły…

Luol Deng trafił do Los Angeles latem 2016 roku, kiedy podpisał 4-letni kontrakt o wartości $72 milionów dolarów. Miał być wsparciem dla młodych zawodników i w pierwszym sezonie rzeczywiście nim był, rozgrywając 56 spotkań w barwach drużyny z L.A. Ale poprzedni sezon 2017/18 to dla byłego dwukrotnego uczestnika Meczu Gwiazd i gwiazdy Chicago Bulls prawdziwy zjazd. Jeden zaliczony mecz i zaledwie 13 minut gry.

Skrzydłowy wcale nie narzekał jednak na problemy zdrowotne – Lakers po prostu nie widzieli dla niego miejsca w swoich planach, dając większy priorytet rozwijaniu młodych zawodników. Tu jednak pojawia się pytanie: skoro tak to dlaczego ledwie dwa lata temu zaoferowali Sudańczykowi tak duży kontrakt? Dobrze, że choć po czasie (i kosztem przepłacenia) próbują naprawić błąd.

A sam Deng? Zarobił właśnie 18 milionów dolarów za 1 występ w sezonie i niewykluczone, że wkrótce znajdzie następnych naiwnych.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>