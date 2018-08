Luol Deng – wszyscy o nim (w Lakers!) zapomnieli

Kiedyś ważny gracz Chicago i Miami, a w zeszłym sezonie rozegrał tylko 1 mecz. Luol Deng, skrzydłowy Los Angeles Lakers, ma dość siedzenia na ławce w sytuacji, gdy przecież mógłby pomóc drużynie.

Luol Deng trafił do Los Angeles latem 2016 roku, kiedy podpisał 4-letni kontrakt o wartości $72 milionów dolarów. Miał być wsparciem dla młodych zawodników i w pierwszym sezonie rzeczywiście nim był, rozgrywając 56 spotkań w barwach drużyny z L.A. Ale poprzedni sezon to dla byłego dwukrotnego uczestnika Meczu Gwiazd prawdziwy zjazd. Jeden mecz i zaledwie 13 minut gry.

Skrzydłowy wcale nie narzekał jednak na problemy zdrowotne – Lakers po prostu nie widzieli dla niego miejsca w swoich planach, dając większy priorytet rozwijaniu młodych zawodników. Tu jednak pojawia się pytanie: skoro tak to dlaczego ledwie dwa lata temu zaoferowali Sudańczykowi tak duży kontrakt? 33-letni dziś zawodnik za dwa kolejne sezony dostanie aż $36 milionów.

On sam nie zamierza jednak dłużej siedzieć na ławce, tym bardziej że czuje, iż jest jeszcze w stanie pomóc drużynie NBA. Nie chce jednak tego robić w zespole, który w niego nie wierzy, dlatego też najchętniej zamieniłby Los Angeles na jakieś inne miejsce. „Będę szczery: jeśli nie szanują i nie doceniają mojej gry to wolałbym grać gdzie indziej” – powiedział kilka dni temu.

Sęk w tym, że Lakers nie potrzebowali transferować Denga i jego umowy, by podpisać tego lata kontrakt m.in. z LeBronem Jamesem. Ba, taka umowę jaką ma Deng byłoby przehandlować bardzo trudno. Tymczasem sam fakt, że LBJ będzie teraz grał dla Lakers sprawia, że 33-latek raczej minut w Los Angeles nie znajdzie. Tym samym uciekają mu najpewniej ostatnie lata kariery w NBA.

Kariery całkiem udanej – Deng największe sukcesy odnosił w Chicago, gdzie grał od 2004 roku przez 10 sezonów. W erze Toma Thibodeau był jednym z jego najważniejszych żołnierzy, grając prawie po 40 minut na mecz. W kolejnych sezonach grał dla Cavs, Heat i ostatnio dla Lakers. Jego średnie z 15 sezonów gry to 15.0 punktów oraz 6.1 asyst na mecz.

