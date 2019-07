Maccabi i Chimki we Włocławku? Sensacyjne zapowiedzi

Maccabi Tel Aviv, Arka Gdynia, Chimki, no i oczywiście Anwil Włocławek – tak może wyglądać obsada corocznego turnieju przedsezonowego o Puchar Kasztelana rozgrywanego we Włocławku.

Wiele na to wskazuje, że włocławscy kibice będą mieli okazję zobaczyć przed sezonem swój zespół w starciu z wielkim europejskimi firmami. Według doniesień z Izraela, na corocznym przedsezonowym turnieju o Puchar Kasztelana zagra Maccabi Tel Aviv.

Izraelskie media także podają, że drugim euroligowym zespołem, który prawdopodobnie wystąpi na tym turnieju będą Chimki (ich udział nie jest jeszcze dopięty do końca). Ostatnim zespołem ma być Arka Gdynia.

Maccabi Tel Aviv will play a preseason tourney Kasztelan Cup in Wloclawek against the host Anwil (Jerusalem BCL opponent) Arka Gdynia and Khimki (not finalized with Khimki) https://t.co/duG7BaW4qI — Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) July 17, 2019

Maccabi ostatni sezon zakończyło Euroligi zakończyło na 10. miejscu, a w przeszłości przecież triumfowało w tych rozgrywkach. W rodzimej lidze oczywiście skończyli z mistrzostwem. Chimki z kolei zajęły 13. lokatę w Eurolidze, a w lidze VTB przegrały w finale z CSKA Moskwa.

Nie ma wątpliwości, że obie ekipy przywiozą do Włocławka gwiazdy. Wystarczy wspomnieć Aleksieja Shveda, czy Timofieja Mozgova z Chimek, czy Tarika Blacka i Nate’a Woltersa z Maccabi.

Po wielu „chudych” latach, w których Anwil mierzył się przeważnie z ligowymi rywalami, w Pucharze Kasztelana ponownie wystąpią mocne zespoły zagraniczne, jednak takich marek we Włocławku przed sezonem jeszcze nie było.

GS