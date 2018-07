Maciej Kucharek w Koszalinie – druga próba z AZS

Po dwóch sezonach w Dąbrowie Górniczej, polski skrzydłowy przenosi się do Koszalina. Przed sezonem 2015/16 podpisał umowę z AZS, ale z powodu kontuzji nie rozegrał tam ani jednego meczu.

Maciej Kucharek (25 lat, 204 cm) w ostatnich rozgrywkach dla MKS Dąbrowa Górnicza zdobywał średnio 5,7 punktu i 2,5 zbiórki na spotkanie, trafiał 55.6% rzutów z gry, w tym bardzo dobre 50 % (22/44) trójek.

W przeszłości był zawodnikiem drużyn z Warszawy (AZS Politechnika), Gdyni (Start) i Zielonej Góry. Zwykle występuje na pozycji niskiego skrzydłowego. W MKS był rezerwowym, spędzał na boisku po ok. 15 minut na mecz.

– Poszukiwaliśmy takiego gracza od dłuższego czasu. Maciej Kucharek to bardzo ambitny zawodnik, który niejednokrotnie udowadniał swoją wartość na parkiecie. Cieszymy się, że powrócił do Koszalina. Ze swoimi atutami, zawodnik doskonale pasuje do filozofii trenera Dragana Nikolicia – powiedział na oficjalnej stronie drużyny Leszek Doliński, prezes AZS.

Klub z Koszalina w poprzednich tygodniach informował m.in. o pozyskaniu Grega Surmacza, Marka Zywerta, Krzysztofa Jakóbczyka, Alana Czujkowskiego i Łukasza Ratajczaka, rozgrywającym ma być Amerykanin Drew Brandon, a bliżej kosza zagrają 2 Serbowie – Marko Tejić i Dragoslav Papić.

Kucharek to kolejny, polski zawodnik z MKS, która znalazł już sobie nowy klub. Piotr Pamuła zagra w Stargardzie, a Witalij Kowalenko w Ostrowie Wkp. Jeśli drużyna z Dąbrowy uzyska licencję na grę w PLK, będzie musiała budować polska rotację niemal od nowa.

