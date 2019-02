Maciej Lampe błyszczy w Chinach – oby także w kadrze

Niedawno zdobył 40 punktów w meczu ligi CBA, a jego zespół ma duże szanse na miejsce w playoff. Maciej Lampe w Chinach jest gwiazdą, średnio zdobywa 24 punkty i zbiera 10 piłek.

Maciej Lampe był w dotychczasowych (w których zagrał) meczach eliminacyjnych liderem naszej reprezentacji. Zdobywa średnio blisko 16 punktów i zbiera 7 piłek. Jego najlepszym meczem był ten przeciwko Włochom w Gdańsku, kiedy zdobył 22 punkty w 31 minut gry.

Polski środkowy obecnie gra w zespole Jiutai Nortteast Tigers. To już trzeci jego klub w Chinach. Wcześniej grał dla Shenzhen Leopards i Qingdao Double Star Eagles. Jiutai to dzielnica miasta Changchun w prowincji Jilin, które w 1999 roku liczyło 7 milionów mieszkańców.

Sezon regularny w chińskiej CBA kończy się 13 marca. W lidze znajduje się 20 drużyn. Zespół Macieja Lampe znajduje się aktualnie na 9. miejscu. W tym roku sezon został wydłużony do 46 kolejek, a playoffy zostały powiększone z 10 do 12 ekip. Jeśli jego drużynie nie uda się awansować do playoff, Maciej może być „do wzięcia” przez zespoły z lig, gdzie okienko będzie jeszcze otwarte, np. w PLK, choć taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

W ostatnim meczu, przegranym z Bayi Nanchang Rockets, zdobył 15 punktów grając 17 minut z ławki. 5 dni wcześniej, 10 lutego wyrównał swój rekord tego sezonu i skończył mecz z 40 punktami i 18 zbiórkami.

Obecne rozgrywki, tak jak z resztą poprzednie, są dla polskiego reprezentanta bardzo udane. Zdobywa średnio 24 punkty i zbiera blisko 10 piłek w 36 minut gry. W klasyfikacji najlepszych strzelców ligi CBA jest na 22. miejscu. Pierwszą lokatę zajmuje Pierre Jackson, który co mecz zdobywał, bo już w Chinach od stycznia nie gra, 40 punktów.

W pierwszej dwudziestce znajduje się tylko jeden Chińczyk. Oprócz tego można tam zauważyć nazwiska znane z NBA jak Jared Sullinger, Donald Sloan, Shabazz Muhammad, czy wreszcie Jimmer Freedette, który teraz jest zdecydowanie największą gwiazdą ligi.

Jeśli chodzi o zbiórki, Lampe jest na 6. miejscu. Wyprzedza go chociażby znany z gry w Polsce i NBA Donatas Motiejunas, który zbiera ponad 14 piłek co mecz. Na szczycie tej klasyfikacji można znaleźć takie nazwiska jak Cole Aldrich, Jason Thompson, Tyler Hansbrough, Luis Scola, Miroslav Radulijca, czy Brandon Bass.

Liczba gwiazd jest naprawdę duża i to one świadczą o poziomie CBA. Każdy zespół może w swoim składzie posiadać 2 obcokrajowców, przez co rotacje w zespołach są naprawdę duże. Przykładowo, w ostatnich dniach do zespołu Guangdong Southern Tigers dołączyli Michael Beasley i Marshon Brooks, którzy stracili pracę w NBA, a zastąpili dobrze znanych z Euroligi Malcolma Delaneya i Sonny’ego Weemsa.

Graczy cudzoziemskich, którzy nie posiadają amerykańskiego obywatelstwa jest tylko pięciu. Lampe, Montijeunas, Scola, Radulijca i Andrew Nicholson.

Grzegorz Szybieniecki

