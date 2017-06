Maciej Lampe jednak zagra na Eurobaskecie?

Dobre informacje ze sztabu reprezentacji Polski – nasz najlepszy podkoszowy ma przyjechać na zgrupowanie do Wałbrzycha, kontynuować rehabilitację i być gotowy na wrześniowe Mistrzostwa Europy.

Występ Lampego w najważniejszej tegorocznej imprezie koszykarskiej stanął pod poważnym znakiem zapytania, gdy w kwietniu zdecydował się on na operację biodra. Zabieg był konieczny ze względu na trudy sezonu w lidze chińskiej, w którym 32-letni środkowy rozegrał 48 spotkań w ciągu pięciu miesięcy.

Według naszych informacji, kontakty z zawodnikiem i postępy w rehabilitacji pozwalają obecnie dużo bardziej optymistycznie spoglądać na tę sytuację. – Zakładamy na dziś, że Maciej wystąpi na Eurobaskecie w Finlandii – usłyszeliśmy.

Byłaby to niesłychanie ważna informacja. W zeszłorocznych eliminacjach Lampe był jednym z najlepszych graczy reprezentacji, zdobywał średnio 14,6 punktu oraz 7,4 zbiórki, a nasza kadra pod koszem może być osłabiona, gdyż nie wiadomo, czy będzie mógł zagrać także Przemysław Karnowski.

Lampe będzie zatem w podobnej sytuacji do Adama Waczyńskiego. Skrzydłowy Malagi także wraca do zdrowia po urazie, przyjedzie na zgrupowanie kontynuować rehabilitację, jednak deklaruje, że w Eurobaskecie wystąpi na 100 procent.

Jeśli chodzi o reprezentację i Lampego, hiszpańskie media podały, że koszykarz przedłuży o 2 lata swój kontrakt w Chinach z zespołem Shenzen Leopards. To oczywiście dobre informacja – przyjazne miejsce i lukratywne wynagrodzenie. Nie wiadomo jednak jak będzie się to miało do ewentualnych występów w reprezentacji Polski, która od najbliższego sezonu grać będzie eliminacje do mistrzostw świata w okienkach w trakcie sezonu.

