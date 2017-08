Maciej Lampe już trenuje z kadrą – zagra w Hamburgu

32-letni środkowy na pierwszych zajęciach w Warszawie wykonywał ćwiczenia z takim obciążeniem, jak wszyscy. Ale dopiero się okaże czy jest gotowy na EuroBasket.

Długo czekaliśmy na Macieja Lampego, naszego najlepszego środkowego, który chce grać w kadrze. Po sezonie w Chinach koszykarz na początku kwietnia miał operację biodra. A potem przechodził rehabilitację.

– Lekarz mówił mi, że jest bardzo fajnie, bo jesteśmy „przed czasem”. Tylko trzeba pamiętać, że pełna rehabilitacja w takiej sytuacji trwa sześć miesięcy. Ja jestem po czterech i pół miesiąca. Bardzo chcę sprawdzić, jak będę zachowywał się w normalnej grze na treningach. Chce się pokazać reprezentacji, żeby mogła stwierdzić, czy będę jej potrzebny – powiedział Lampe „Przeglądowi Sportowemu”.

We wtorek, na pierwszym treningu z zespołem, Lampe wyglądał bardzo dobrze. Na zajęciach było sporo taktyki, ale na sucho – wiele powtórzeń ataku pozycyjnego czy też szybszych wyjść z obrony, odbywało się bez obrońców. – Fizycznie prezentuje się dobrze. Widać, że w ostatnim czasie nie odpoczywał, tyle tylko, że indywidualny trening, to nie jest to samo, co gra pięciu na pięciu – zaznaczał w rozmowie z „Przeglądem” Dominik Narojczyk, trener od przygotowania fizycznego.

Według słów Mike’a Taylora pierwszym sprawdzianem Lampego będzie już najbliższy, weekendowy turniej w Hamburgu, na którym od piątku do niedzieli zmierzymy się kolejno z Serbią, Niemcami i Rosją. Zagra na nim także wracający po operacji kciuka Przemysław Karnowski.

Oby okazało się, ze obaj są w formie i mogą pomóc kadrze na EuroBaskecie. Siła pod koszem i koszykarze, którzy punktują z pola trzech sekund, bardzo się reprezentacji Polski przydadzą.

ŁC

