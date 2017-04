Maciej Lampe przeszedł operację – co z EuroBasketem?

Środkowy reprezentacji Polski, który niedawno zapowiedział swój udział w mistrzostwach Europy, musiał przejść operację biodra w Barcelonie. Nie wiadomo, czy zdąży na EuroBasket.

Informację o operacji Macieja Lampego podał we wtorek wieczorem Przegladsportowy.pl. Zabieg był konieczny ze względu na trudy sezonu w lidze chińskiej, w którym 32-letni środkowy rozegrał 48 spotkań w ciągu pięciu miesięcy.

Nie wiadomo, jak długo będzie musiał pauzować Lampe, ale podobno istnieje ryzyko, że nie zdąży wydobrzeć na EuroBasket, który rozpoczyna się 31 sierpnia. A nawet jeśli na pierwszy mecz ze Słowenią w Helsinkach będzie gotowy, to trudno przewidzieć, w jakiej może być formie, jeśli nie będzie się przygotowywał z drużyną od początku.

W zeszłorocznych eliminacjach Lampe był jednym z najlepszych graczy reprezentacji, zdobywał średnio 14,6 punktu oraz 7,4 zbiórki. Jeśli go zabraknie, na pozycji środkowego większe role będą pełnić Przemysław Karnowski, Damian Kulig i Adam Hrycaniuk.

