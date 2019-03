Maciej Lampe w formie, ale… już po sezonie

Zespół Macieja Lampego, Jilin Northeast Tigers, przegrał drugie spotkanie fazy playoff z Fujian Sturgeons , co oznacza, że to koniec sezonu dla naszego zawodnika. Polak zanotował 28 punktów i 6 zbiórek.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

W pierwszym meczu Maciej Lampe zdobył 43 punkty i zebrał 13 piłek, jednak nie przełożyło się to na zwycięstwo Jilin. Gospodarze, Fujian Sturgeons wygrali wtedy 111:105, a największa gwiazda tego zespołu, Andrew Nicholson, zdobył 29 punktów.

O wyniku drugiego meczu w serii zadecydowała czwarta kwarta, w której Pooh Jeter trójkami zasypał kosz Jilin. Amerykanin zdobył 36 punktów, trafił w sumie aż 8/11 rzutów za 3 punkty. Lampe zdobył 28 punktów w 32 minuty. Trafił 10 z 18 rzutów z gry i miał 6 zbiórek. Średnią z dwóch meczów w playoff (35.5 pkt.) miał zatem imponującą.

W pierwszej rundzie playoff chińskiej ligi CBA gra toczyła się do 2 zwycięstw, a to oznacza, że Tigers odpadli właśnie z dalszej rywalizacji, a Macieja Lampe czekają długie wakacje przed sezonem reprezentacyjnym. No chyba, że skusi się jeszcze gdzieś na dokończenie sezonu w innym miejscu…

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>