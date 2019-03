Maciej Lampe w wielkiej formie – aż 41 punktów Polaka

Maciej Lampe trafił doskonałe 16/20 rzutów z gry i zdobył 41 punktów w wygranym meczu z Beijing Ducks 123:96. To rekord w lidze chińskiej reprezentacyjnego podkoszowego i już trzecia czterdziestka w tym sezonie.

Zespół Macieja Lampego, Jiutai Northeast, cały czas walczy o fazę playoff w lidze chińskiej. Do zakończenia sezonu zostały już tylko dwa spotkania. Póki co Tigers znajdują się na na 9. miejscu, a 12 kwalifikuje się do fazy playoff.

Ostatnie zwycięstwo nad Beijing Ducks bardzo przybliżyło drużynę Polaka do miejsca w dwunastce. Pokonali zespół ze stolicy Chin 123:96.

Maciej Lampe zdobył 41 punktów i trafił 16 z 20 rzutów z gry, w tym 2 trójki. To trzeci mecz w tym sezonie na 40 punktów Polaka, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć o punkt więcej niż równe 40, co jest jednocześnie jego rekordem tego sezonu. W 2017 roku zdobył 42 przeciwko Fujian.

W tym sezonie Lampe zdobywa ponad 24 punkty w 35 minut gry. Awans do playoff jego zespołu będzie oznaczać, że Maciej długo nie będzie dostępny na rynku i przed Mistrzostwami Świata nie zagra w żadnym z marzących o nim polskich klubów.

