Maciej Lampe – wrócił i dominuje w Chinach!

Po pierwszych spotkaniach w lidze CBA reprezentant Polski notuje rewelacyjne 30.5 punktu na mecz. W ostatnim meczu Jilin Northeast Tigers, Maciej Lampe zdobył 35 punktów i miał 20 zbiórek.

Świetne występy w drużynie Jilin Northeast Tigers notuje polski podkoszowy. Lampe po raz kolejny udowadnia, że nadal gra na wysokim poziomie. Center reprezentacji Polski w sezonie 2018/2019 notuje średnio 30,5 punktów, 14,7 zbiórki, 2,7 asysty przebywając na parkiecie średnio 34 minuty.

To już trzeci sezon naszego podkoszowego w chińskiej lidze. Maciej Lampe reprezentował barwy Shenzen Leopards oraz Qindago Eagles (sezon zakończony przedwcześnie ze względu na kontuzję), a obecnie gra w Jilin Northeast Tigers.

W dotychczasowych 4 spotkaniach Polak, wracający do gry po kontuzji, prezentuję kapitalną formę. W 4. kolejce ligi chińskiej CBA jego zespół uległ 102:109 Shanghai Donfang, jednak Lampe nie ma sobie nic do zarzucenia. W ciągu 37 minut na parkiecie zanotował 35 punktów oraz 20 zbiórek, grając przeciwko argentyńskiej gwieździe, Luisowi Scoli.

Aktualny bilans drużyny Polaka to 2-2. Statystyki z poszczególnych meczów ( na końcu podane nazwisko podkoszowego, z którym Maciej się mierzył)

1 mecz – 35 punktów,17 zbiórek, 2 asysty, 33 minuty – vs Cole Aldrich

2 mecz – 27 punktów, 10 zbiórek, 1 asysta, 28 minut – vs Donatas Motiejunas

3 mecz – 25 punktów, 12 zbiórek, 4 asysty, 39 minut – vs Chris McCullough

4 mecz – 35 punktów, 20 zbiórek, 4 asysty, 37 minut – vs Luis Scola

Jakub Jaworski, @ja_jaworski14

