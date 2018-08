Maciej Lampe z nowym klubem – zostaje w Chinach!

Reprezentant Polski, były gracz NBA, na kolejny sezon pozostaje za Wielkim Murem. Jego nową drużyną mają zostać Jilin Northeast Tigers.

Maciej Lampe (33 lata, 211 cm) poprzedni sezon także spędził w lidze chińskiej, w już drugim klubie w lidze CBA– było to Qingdao Eagles. Notował tam średnio 24.3 punktu oraz 13.8 zbiórki na spotkanie, trafiał 54% rzutów z gry. Jego zespół zajął 16. miejsce w stawce 20 drużyn.

O transferze Polaka napisał serwis 247 Basketball. Nowa drużyna – Jilin Northeast Tigers – też nie jest potęgą, ostatnio skończyła rozgrywki na 17. pozycji. Jej najbardziej znanym graczem w poprzednim sezonie był Carl Landry, skrzydłowy z bogatą przeszłością w NBA. Klub rozgrywa mecze w mieście Changchun, liczącej ponad 7 mln mieszkańców metropolii w północno – wschodnich Chinach.

Kilka dni temu pisaliśmy o rocznicy – minęło już 15 lat od momentu, gdy Lampe podpisał swój pierwszy kontrakt w NBA. Po przygodzie z Suns i Pelicans, na dobre pożegnał się z NBA. W kolejnych latach grał w m.in. w Rosji, gdzie święcił swoje największe sukcesy, potem wrócił nawet do Hiszpanii, a ostatnio punkty zdobywał właśnie w Chinach. O powrocie do NBA myślał jeszcze kilka lat temu, lecz nic z tego nie wyszło i teraz już nie wyjdzie.

W czerwcu bieżącego roku Lampe wrócił po dwuletniej przerwie do gry w reprezentacji Polski. W spotkaniach z Litwą i Kosowem wypadł całkiem nieźle, notując 12 punktów i 6.5 zbiórki na spotkanie i trafiając 47% rzutów z gry.

Przez całą swoją karierę, szczególnie w Europie, był graczem z wysokiej półki finansowej, zapewne także w kolejnym chińskim klubie na wysokości kontraktu nie będzie mógł narzekać.

