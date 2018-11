Maciej Lampe z triple double – wielka forma w Chinach

Reprezentant Polski z doskonałej strony pokazał się w piątek w meczu z Liaoning Flying Leopards. Po raz pierwszy w swojej karierze za Wielkim Murem, Maciej Lampe zaliczył triple double.

Zespół Polaka – Jilin Northeast Tigers – wygrał wyjazdowe spotkanie z Liaoning Flying Leopards 106:100. Maciej Lampe zanotował w nim 17 punktów, 12 zbiórek i 14 asyst i zwłaszcza ta ostatnia statystyka robi wrażenie, doświadczony podkoszowy nigdy aż tak wielu podań nie miewał.

Po 9 kolejkach chińskiej ligi CBA, zespół z Jilin znajduje się na 13. miejscu w tabeli (na 20 zespołów) z bilansem 4 wygranych i 5 porażek. Liderem jest obecnie zespół z Kantonu – Guangdong Southern Tigers.

Lampe gra w Chinach swój trzeci sezon i notuje najlepsze statystyki. Ze średnią 14.5 na mecz jest najlepiej zbierającym zawodnikiem ligi. Zdobywa przy tym 28.4 punktu w spotkaniu, ma też 2.9 asysty.

W poprzedniej kolejce (we wtorek) Maciej pobił dla odmiany swój rekord punktowy – zanotował aż 40 pkt. i 20 zbiórek. Wielka forma Polaka, więc tym większy żal, że jego przyjazd na listopadowe okienko reprezentacji jest bardzo mało realny.

