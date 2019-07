Maciej Lampe znów w Chinach – jest nowy klub!

Polski środkowy Maciej Lampe podpisał umowę z Sichuan Blue Whales i zostanie na kolejny sezon w Chinach. Będzie to już jego czwarty z rzędu sezon w lidze CBA, gdzie jest jedną z największych gwiazd.

Maciej Lampe (34 lata, 211 cm) to kontrowersyjna postać, szczególnie ostatnimi czasy. Polski środkowy odmówił wyjazdu na mistrzostwa świata, choć jeszcze pół roku temu wszystko wskazywało na to, że będzie jednym z liderów reprezentacji na mundialu rozgrywanym w Chinach.

Lampe w kadrze już prawdopodobnie nie zagra, skupia się za to na karierze klubowej. Kolejny sezon będzie jego czwartym na parkietach chińskiej CBA. Tym razem podpisał kontrakt z Sichuan Blue Whales z miasta Chengdu (wcześniej grał w Shenzhen, Qingdao i Jilin Northeast). Nowy zespół polskiego środkowego minione rozgrywki zakończył na 17. miejscu (20 zespołów w stawce).

Maciej był jedną z największych gwiazd całych rozgrywek – czołowym strzelcem i zbierającym. W każdym z trzech poprzednich sezonów notował średnie powyżej 23 punktów na mecz (miewał spotkania na 40) i 12 zbiórek.

RW