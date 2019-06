Maestro Szymon Szewczyk – wielka forma w finale! (WIDEO)

Kapitalne trójki i niesamowita pewność w grze Szymona Szewczyka były kluczowe w budowaniu przewagi Anwilu w meczu nr 3. Włocławianie wygrali 96:86, a ich środkowy zdobył 18 punktów i trafił 4 ważne trójki.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Szymon Szewczyk w tym sezonie, a już w tych playoffach jest po prostu niesamowity. Gra bardzo dużo, umówmy się, nikt się nie spodziewał, że już 36-letni weteran, oczywiście z konieczności, ale jednak, będzie podstawową opcją podkoszową Anwilu.

W meczu numer 3 finałów znów pokazał to, co ma najlepsze, czyli trafienia z dystansu. Szewczyk w całym spotkaniu trafił aż 4 trójki, które jedna po drugiej podcinały skrzydła zawodnikom z Torunia.

Nowy, niebezpieczny, rzucający za 3 punkty Anwil, to w dużej mierze zasługa znakomitej formy środkowego zespołu z Włocławka. Szewczyk w sezonie trafiał 33% rzutów za 3, w finale z 10 prób trafił póki co aż 6.

Szymon to także ogromna mądrość i doświadczenie. Już nie tylko jest ograniczony do gry pick and pop i rzucania, ale także podejmuje akcje tyłem do kosza, czy idzie agresywnie na kosz jak w drugim meczu, gdzie zapakował piłkę nad Damianem Kuligiem. To także pokazuje, jak mocny czuje się Szewczyk w ostatnich tygodniach.

Anwil korzysta z jego świetnej gry i prowadzi już 2:1 w finale. Kolejne spotkanie już w czwartek, także w Hali Mistrzów.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>