Dwóch smutnych panów, w studio zaimprowizowanym na korytarzu, opowiada o meczach sprzed kilku dni. Nostalgia za latami 90. w koszykówce wciąż jest obecna, ale nie o to skojarzenia zapewne miało chodzić.

MID SEASON Sale – najlepszy moment na koszykarskie zakupy! >>

Aby móc wyrobić sobie zdanie o nowym „Magazynie koszykarskim Energa Basket Ligi” warto go zobaczyć, przynajmniej fragment. Jeśli umknęła Wam emisja telewizyjna we wtorek o godz. 16.30 (za tydzień o 23…) i nie widzieliście go potem w Internecie, można go znaleźć TUTAJ >>

Już?

To teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten magazyn zobaczy nastolatek i pomyśli „kurczę, fajna ta PLK, chyba zacznę ją oglądać!”.

No właśnie. Pierwsze pytanie brzmi, do kogo to w ogóle jest skierowane? Jeśli ma służyć zdobywaniu nowych kibiców, to w ten – skrajnie nieatrakcyjny – sposób PLK i Polsat popełniają spektakularne samobójstwo. Gdyby ktoś nowy jakimś cudem wytrzymał do końca i jeszcze chciał się z kimś podzielić, to co najwyżej byłoby to wysłanie linku w szyderczym kontekście.

Jeśli zaś kierowane jest to do twardej grupy odbiorców, która przy polskiej koszykówce została, jaki jest sens pokazywania im kolejny raz tego, co widzieli w sobotę i niedzielę? I co przecież od kilku dni wiedzą?

Autorzy magazynu i osoby w nim występujące to dziennikarze z dużym doświadczeniem. Doskonale zdają sobie sprawę, że część skrótów, materiały z konferencji prasowych nakręcane telefonem komórkowym, filmy z YouTube, ustawienia kamer w Ostrowie czy Warszawie – to po prostu nie spełnia standardów telewizyjnych w 2018 roku. I nawet już kilkanaście lat temu nie spełniało. Wiedzą, że się nie nadaje, a mimo wszystko – tę amatorkę pokazują.

Rozumiem istnienia przesłania „byle co, ale to wciąż lepiej niż nic”. Jednak czy Polsatowi, stacji potężnej i nowoczesnej, nie jest po prostu wstyd emitować coś w takiej skandalicznej jakości?

Po pierwszym odcinku uczucia mogły być neutralne. Wszystko było poprawne do bólu, bez najmniejszych zaskoczeń – wiesz, kto wystąpi, eksperci będą ci sami co zwykle; wiesz też z grubsza, co powiedzą; mecze z minionego weekendu już oczywiście widziałeś. Zero oddechu, wszystko na podobnej nucie, można powiedzieć „urzędowo”. Wydawało się, że w następnych odcinkach może być tylko lepiej, a tymczasem nastąpiła katastrofa.

W magazynie Polsatu, jak dotąd, widzimy odzwierciedlenie dwóch problemów samej PLK, które (obok innych, poważniejszych) od lat utrudniają jej odzyskanie serc fanów koszykówki. Po pierwsze, liga jest organizacją kompletnie pozbawioną poczucia humoru. Po drugie, brakuje w niej ludzi, którzy mieliby wyczucie zainteresowań i oczekiwań współczesnych kibiców i którzy potrafiliby nadawać z nimi na tych samych falach. Jej marketingowe i społecznościowe działania są często zwyczajnie czerstwe i z innej epoki, czego przykładem choćby nieudany klip wideo promujący nowy sezon PLK.

Pierwsze odcinki magazynu w Polsacie sprawiają wrażenie robionych jedynie na zapotrzebowanie kilku – zupełnie oderwanych od realnego świata koszykówki – prezesów i realizowanych „na odwal się”. Miał być magazyn, to jest.

Autorów, Polsat, a nawet PLK, stać na dużo więcej.

Tomasz Sobiech

MID SEASON Sale – najlepszy moment na koszykarskie zakupy! >>