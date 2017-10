Magic Doncić – efektowny mecz nastolatka

Słoweniec znów zaszalał w Eurolidze, z Armani Mediolan zdobył 27 punktów, miał 8 zbiórek, 5 asyst i 3 przechwyty. Pokazał wiele ładnych akcji.

Real pokonał Armani 100:90 i z bilansem 3-0 jest na pierwszym miejscu w tabeli Euroligi, a Luka Doncić kontynuuje popisy z EuroBasketu. W 1. kolejce w Stambule miał linijkę 27-4-4, teraz ją poprawił.

18-latek miał 7/14 z gry i 11/12 z wolnych, zdobył najwięcej punktów w meczu – 27. Miał też najwięcej zbiórek (8), a także 6 asyst i 3 przechwyty. No i pokazał cały repertuar swoich świetnych akcji.

Były to np. trójka metr za linią, dobitka w tłoku na zakończenie drugiej kwarty, półhak z faulem po obrocie do linii końcowej, przechwyt i trudne podanie za plecami, by nie wybiec za linię boczną.

W trzech meczach Euroligi Doncić ma średnio 22,7 punktu, 6,0 zbiórki oraz 3,7 asysty. W ACB, gdzie Real też jest liderem (5-0) Słoweniec notuje po 13,0 punktu, 6,4 zbiórki i 5,4 asysty.

