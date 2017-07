Magiczny Huertas będzie teraz podawał do Waczyńskiego?

Marcelinho Huertas wraca z NBA do Europy – podają hiszpańskie media. Brazylijski rozgrywający ma wzmocnić Unicaję Malaga.

Przez wyjazdem do Los Angeles Lakers Marcelinho Huertas (34 lata) był jednym z kilku najlepszych rozgrywających na europejskich parkietach, równie skutecznym, co efektownym. Przez 6 sezonów był gwiazdą ACB, prowadząc grę Baskonii, a potem Barcelony. W najlepszych sezonach w Eurolidze notował średnie statystyki na poziomie ponad 10 punktów i 5 asyst na mecz.

Unicaja może teraz przyciągać graczy z najwyższej półki, ponieważ po wygraniu całego EucoCup zakwalifikowała się do gry w Eurolidze. Klub wzmocnił już m.in. gruziński środkowy Georgi Shermadini. Kontrakt na jeszcze jeden sezon ma oczywiście nasz Adam Waczyński i skrzydłowy reprezentacji Polski z pewnością skorzysta na obecności Huertasa – reprezentant Brazylii zawsze był uznawany za gracza chętnie szukającego kolegów.

Przygoda Huertasa z NBA nie okazała się imponująca. W sezonie 2015/16, gdy La Lakers byli na dnie NBA, grał średnio po 16 minut, notując po 4.5 pkt., i 3.4 asysty na mecz. Trafiał tragiczne 29% rzutów z dystansu. Podpisał umowę na następny sezon, ale po 23 meczach, w lutym 2017 został wymieniony za Tylera Ennisa do Rockets i od razu zwolniony przez ten drugi klub.

RW