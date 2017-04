Majówka z HoopLife i trenerem z campów NBA – skorzystaj z szansy

Od soboty 29 kwietnia, przez dziewięć kolejnych dni w różnych miastach Polski, trener Donnie Arey współpracujący od 10 lat z Michaelem Jordanem, poprowadzi campy, na których można poprawić m.in. technikę indywidualną.

Donnie Arey specjalizuje się w prowadzeniu koszykarskich campów, w ciągu roku spędza około 200 dni prowadząc imprezy na całym świecie dla NBA Cares i Jr NBA. Jest też jednym z trenerów w Szkole Latania Michaela Jordana, o której opowiadał w rozmowie z PolskiKosz.pl.

Teraz Arey znów przyjedzie do Polski na wyjątkową Majówkę z HoopLife. Od soboty 29 kwietnia odwiedzi kolejno dzień po dniu: Pruszków, Katowice, Wałbrzych, Kraków, Toruń, Trójmiasto, Ostrów Maz., Kielce i Piaseczno.

Wciąż można się zgłaszać na campy we wszystkich miastach, choć w niektórych pozostały już tylko pojedyncze miejsca. Aby się zgłosić, należy wypełnić i odesłać formularz przez stronę organizatora (KLIKNIJ TUTAJ).

Korzyści z obecności na Majówce z HoopLife mogą odnieść i trenerzy, i koszykarze. Pierwsi będą mieli możliwość podpatrzenia ćwiczeń techniki indywidualnej stosowanych na campach Jordana oraz NBA Cares i Jr NBA. Szkoleniowcy otrzymają także pakiet materiałów szkoleniowych, które będą zawierały m.in. informacje na temat rozwoju techniki indywidualnej graczy czy o technikach pomagających w motywowaniu zawodników.

Koszykarze usłyszą przydatne wskazówki na temat swojej gry, nauczą się ćwiczeń indywidualnych, które mogą być wykorzystywane podczas treningów na orlikach czy na halach w wolnym czasie, będą mieli też opcję odbycia specjalnego, dwugodzinnego treningu motywacyjnego.

Zapraszamy!